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Названы признаки умных людей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Названы признаки умных людей
Фото: globallookpress.com
Пользователь Reddit SomethingAbout2020 попросил других юзеров перечислить не очевидные признаки умных людей. Пост стал вирусным, набрав почти 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев.
Electronic-Goal предположил, что таким признаком является понимание человеком тем, в которых он не слишком разбирается.
«Никогда не притворяйся, что ты знаешь чего-то, хотя на самом деле не знаешь. Я говорю себе это постоянно», — согласился с ним пользователь beer-tits-food.
Другие предложили обратить внимание на то, что умный человек знает даже мелочи по теме, которую хорошо понимает.
«Ага, умные редко дают большие ультимативные заявление о чем-либо», — написал kmo9e.
AvocadoAlternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок «с некоторыми исключениями» или «в основном, правда».
Юзер kazu-sama заметила, что умные люди более открыты к критике, хотя и признала, что эта способность может больше относиться к мудрым личностям. Многие также сошлись на том, что умным гораздо проще признать собственные ошибки и изменить собственное мнение о предмете, если они получат достаточно аргументов. Кроме того, Peroxyacyl_nitrate подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.
В апреле пользователи Reddit рассказали, как вычислить людей, которые притворяются, что уровень их благосостояния выше, чем он есть на самом деле. Они предложили обратить внимание на то, какую одежду носят желающие казаться богаче. Например, они обязательно надевают вещи с большими логотипами брендов. Также они посчитали, что любители выставлять напоказ шикарную жизнь на самом деле живут гораздо скромнее.
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