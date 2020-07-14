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Россияне назвали условия для идеальной работы 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Россияне назвали условия для идеальной работы
Фото: ТАСС
Большинство участников опроса признались, что хотели бы что-то поменять на своем текущем месте работы.
Составлен рейтинг факторов идеальной работы, который возглавили высокая заработная плата, стабильность и хороший коллектив. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по найму.
В исследовании, проведенном в июле, приняли участие более 7 тысяч человек. На первое место рейтинга идеальной работы 67% респондентов поставили высокий заработок, стабильность важна для 58% опрошенных россиян, хороший коллектив, как один из важных признаков работы мечты, назвали 48% участников исследования.
Для россиян также важны комфортные условия труда, за этот вариант проголосовали 38% респондентов, за удобное расположение и близость к дому свои голоса отдали 30% опрошенных. Среди признаков идеальной работы также были отмечены условия для самореализации и получение удовольствия от процесса.
Только 34% опрошенных назвали свою работу идеальной, 32% респондентов отметили, что ценят удобный график работы, 31% — хорошую зарплату, 30% — дружный коллектив. Большинство участников опроса признались, что хотели бы что-то поменять на своем текущем месте работы.
О более высокой зарплате мечтают 58% опрошенных, перейти на свободный график думают 11% участников исследования, наладить отношения в коллективе хотят 9% респондентов.
Ранее стало известно о какой зарплате мечтают россияне после снятия ограничений из-за коронавируса. В среднем жители России хотели бы получать за свой труд 74 тысячи рублей после вычета налогов. Эта сумма оказалась на 20% ниже по сравнению с началом года. В январе граждане РФ мечтали о 92 тысячах рублей ежемесячно.
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Общество , Социология
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