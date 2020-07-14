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Молния убила российского артиста 

Алиса Селезнёва и ещё 3 11 минут назад
Молния убила российского артиста балета
Фото: Instagram
Артист Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб из-за удара молнии. Об этом со ссылкой на представителей театра пишет ТАСС.
В театре отметили, что трагедия произошла 13 июля. Похоронят артиста на его родине, в Таттинском улусе.
«Коллектив Государственного театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование родным и близким артиста балетной труппы Василия Васильевича Кириллина по поводу его безвременной кончины на 24-м году жизни», — говорится в некрологе.
В пресс-службе театра подчеркнули, что Кириллин «подавал надежды как будущий солист балета» и в этом году мечтал выступить в постановке «Двенадцать стульев».
«Рамблер» писал, что ранее более 100 человек за один день погибли в результате удара молнии в Индии.
Общество , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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