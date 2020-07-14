Молния убила российского артиста балета

Артист Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб из-за удара молнии. Об этом со ссылкой на представителей театра пишет ТАСС.

В театре отметили, что трагедия произошла 13 июля. Похоронят артиста на его родине, в Таттинском улусе.

«Коллектив Государственного театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование родным и близким артиста балетной труппы Василия Васильевича Кириллина по поводу его безвременной кончины на 24-м году жизни», — говорится в некрологе.

В пресс-службе театра подчеркнули, что Кириллин «подавал надежды как будущий солист балета» и в этом году мечтал выступить в постановке «Двенадцать стульев».

«Рамблер» писал, что ранее более 100 человек за один день погибли в результате удара молнии в Индии.