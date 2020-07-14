Молния убила российского артиста балета

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Балерун Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин скончался от удара молнии в Якутии . Трагедия случилась в понедельник, 13 июля, в центральной части республики в Чурапчинском улусе.

Экс-главный балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова прокомментировала данную информацию.

— Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу, — сказала она.

Сообщается, что после удара молнии Василия Кириллина не успели довезти до больницы.

Его похоронят в родном селении в Таттинском улусе. передает портал SakhaLife.