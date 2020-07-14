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Артист театра балета Василий Кириллин умер от удара молнии 

Вечерняя Москва и ещё 2 31 минуту назад
Молния убила российского артиста балета
Фото: Instagram
Балерун Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин скончался от удара молнии в Якутии. Трагедия случилась в понедельник, 13 июля, в центральной части республики в Чурапчинском улусе.
Экс-главный балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова прокомментировала данную информацию.
— Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу, — сказала она.
Сообщается, что после удара молнии Василия Кириллина не успели довезти до больницы.
Его похоронят в родном селении в Таттинском улусе. передает портал SakhaLife.
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Общество , Республика Саха (Якутия)
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