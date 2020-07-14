Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине

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«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников.

По его словам, эти случаи происходили во время его стажировки в редакции телеканала «Дождь» в бизнес-центре « Красный октябрь ».

Журналист подчеркнул, что прямо сообщал Лобкову, что ему неприятны подобные действия с его стороны.

«Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — добавил сотрудник «МБХ Медиа».

Он пояснил, что во многом из-за такого отношения со стороны телеведущего и решил прекратить стажировку.

Скрыльников рассказал, что Лобков так приставал и к другим молодым журналистам, а не только к нему.

«Я знаю нескольких человек со схожими историями», — пояснил он.