Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах 

Lenta.ru и ещё 11 27 минут назад
Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине
Фото: РИА Новости
Журналиста и телеведущего Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников в Twitter.
«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников.
По его словам, эти случаи происходили во время его стажировки в редакции телеканала «Дождь» в бизнес-центре «Красный октябрь».
Лечился от гомосексуализма: Известный ведущий сделал каминг-аут
Журналист подчеркнул, что прямо сообщал Лобкову, что ему неприятны подобные действия с его стороны.
«Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — добавил сотрудник «МБХ Медиа».
Он пояснил, что во многом из-за такого отношения со стороны телеведущего и решил прекратить стажировку.
Скрыльников рассказал, что Лобков так приставал и к другим молодым журналистам, а не только к нему.
«Я знаю нескольких человек со схожими историями», — пояснил он.
Ранее шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков сообщил об увольнении с поста после обвинений в домогательствах и в том, что он присутствовал при групповом изнасиловании. Журналист попросил прощения у всех девушек, которых обижал, а также у тех, которым его поведение показалось оскорбительным.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Последние новости
В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обе нитки «Северного потока» приостановили Обе нитки «Северного потока» приостановили
Комментарии 37
Общество , Другое , Происшествия , Александр Скрыльников , Павел Лобков , Сергей Простаков , Красный Октябрь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль РФ
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль РФ
Андрей Губин вернулся на сцену
Андрей Губин вернулся на сцену
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение