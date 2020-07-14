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России потребуется до 350 миллионов доз вакцины от коронавируса 

Daily Storm и ещё 3 3 часа назад
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года может появиться около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной Институтом имени Гамалеи. Он добавил, что в следующем году появится более трех миллиардов доз, которые помогут миру «эффективно бороться с коронавирусом». Вирусолог Тимур Пестерев рассказал, сколько вакцины в таком случае необходимо России, чтобы справиться с патогеном и выработать иммунитет. По его мнению, потребуется от 117 до 350 миллионов доз.
«Необходимо вакцинировать не меньше 80% населения. То есть получается на 147 миллионов человек нужно более 117 миллионов доз, — рассказал Daily Storm Тимур Пестерев. — Но здесь еще вопрос к тому, как иммунитет вырабатывается. Есть исследование о том, что при коронавирусной инфекции он стерильный, то есть со временем уходит. Поэтому одному человеку может понадобиться несколько доз, чтобы выработать достаточное количество антител или поддерживать их уровень. Получается, либо вакцинация 80% населения, либо мы увеличиваем эту цифру в 2-3 раза».
Вакцину от коронавируса, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, можно произвести в больших дозах благодаря налаживанию партнерства по производству препарата в нескольких странах.
«Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы сможем расширить ее выпуск до 200 миллионов доз к концу года», — объявил Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что вакцины, которые разработаны Институтом имени Гамалеи и Оксфордским университетом совместно с CanSino Biologics и Astra Zeneca, основаны на аденовирусе. Они первыми появятся на рынке. Позже, в 2021 году, разработают вакцину на основе матричной РНК. Ей еще нужно время, чтобы пройти проверку на безопасность.
Сам Дмитриев заявил, что уже вакцинировался. Устойчивый иммунитет появился через 20 дней. Следующая доза, по его словам, должна продлить иммунитет до двух лет.
Клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса начались 18 июня. Разработана она Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
12 июля
завершился
этап испытаний препарата на добровольцах. Уже завтра выпишут первую группу участников. Они получили одну дозу вакцины. Вторая группа, которая получила две дозы, пробудет в больнице до 20 июля. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заверил, что все испытатели чувствуют себя отлично.
Британские ученые, однако, считают, что на иммунитет против коронавирусной инфекции рассчитывать нельзя. Антитела начинают исчезать спустя три недели после первых симптомов, а по прошествии пары месяцев человек может снова заразиться. Вакцина, по их мнению, действовать будет также, из-за чего прививаться придется регулярно.
Профессор Робин Шатток, который работает над вакциной в Имперском колледже Лондона, отметил, что антитела не долго защищают организм человека. Коллективный иммунитет поэтому выработаться не сможет. При этом при повторной инфекции у людей с некоторым количеством антител болезнь пройдет легче.
Заметка дополняется
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Общество , Видео , Биология , Ситуация в мире , COVID-19 , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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