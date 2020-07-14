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Кураев отправил игуменью Феофанию в ад с комфортом. Она купила Мерседес за 10 млн рублей 

Ura.Ru 24 минуты назад
«Матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом»
Фото: ТАСС
Протодиакон Андрей Кураев заявил, что настоятельница Покровского женского монастыря в Москве игуменья Феофания попадет в ад с комфортом. Ранее в СМИ сообщалось, что она купила новый Mercedes-Benz за 10 млн рублей.
По его словам, игуменья отказала в помощи служившему у нее священнику, который просил денег на операцию для сына.
«Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — написал Кураев в LiveJournal.
Игуменья Феофания недавно приобрела Mercedes-Benz S-класса за 10 млн рублей, сообщает портал «Открытые медиа». По данным издания, ей также принадлежит квартира в одной из многоэтажек на Таганской улице площадью 53,2 квадратного метра, стоимость которой оценивается в 16 млн рублей.
У настоятельницы нашли «Мерседес» за 9,5 млн
Феофания уже 25 лет является настоятельницей Покровского женского монастыря, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Она также руководит пятизвездочной гостиницей «Покровская» и четырехзвездочной «Даниловской». Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Общество , Андрей Кураев , Москва
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