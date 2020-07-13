Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы 

Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Россию с 15 июля отменяется, необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой

В документе также сказано, что прибывшим в Россию без документа с отрицательным результатом на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, передает РИА «Новости».