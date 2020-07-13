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Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы
Фото: РИА Новости
Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Россию с 15 июля отменяется, необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.
В документе также сказано, что прибывшим в Россию без документа с отрицательным результатом на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест, передает РИА «Новости».
10 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 июля начинает возобновление международного авиасообщения. По ее словам, полеты будут разрешены только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки. Она добавила, что въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия.
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Общество , Другое , Анна Попова , Татьяна Голикова , РИА Новости
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