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Поисковик группы Дятлова назвал бредом официальную версию гибели туристов 

Lenta.ru 1 час назад
Поисковик группы Дятлова оценил версию СК РФ
Фото: РИА Новости
Единственный из живых ныне поисковиков группы Дятлова Сергей Согрин отреагировал на официальную версию Генеральной прокуратура России о загадочной гибели туристов. В беседе с Life он назвал ее бредом «в стиле ТВ-шоу и диванных блогеров-теоретиков».
Он считает, что надзорному ведомству недостойно идти по пути «вот этих выдумок». «Почему не сказать истину? Нашему государству было бы на пользу подтвердить, что оно демократическое, что мы признали ошибки прошлых лет, что вот мы излагаем подлинную версию, которая, к сожалению, произошла», — сказал он.
По его словам, на самом деле тогда случилась техногенная катастрофа — на группу опустилось ядовитое облако, поэтому туристы были вынуждены резать палатки и покидать их, оставляя свои вещи, поскольку чувствовали удушье, а оставаться на месте было равносильно смерти.
Согрин также удивился тому, что во время расследования ни его, ни умершего Михаила Шаравина не вызывали на допрос как свидетелей тех событий.
В феврале прошлого года, спустя 60 лет после произошедшего, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. На пресс-конференции в субботу, 11 июля, представитель управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что группа Дятлова погибла под лавиной. По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Он также уточнил, что причиной гибели стало также то, что туристы отошли на 50 метров от своего расположения, а видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.
Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
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Комментарии 3
Общество , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ
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