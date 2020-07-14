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Гордон посвятил Соловьеву песню и обматерил его 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон посвятил российскому ведущему Владимиру Соловьеву песню. В композиции он высмеял оскорблявшего его ранее ведущего «России 1». Клип опубликован на YouTube.
В песне Гордон сообщил, что у Соловьева в передачах виноваты «то [президент Украины Владимир] Зеленский, то Гордон» и что «от накала от такого у него на полшестого», намекая на эректильную дисфункцию.
Журналист также спел, что «зовут его в России наш вечерний мудозвон», процитировав словосочетание из песни Бориса Гребенщикова. Он упомянул, что у Соловьева «взгляд решительный и дерзкий», а «слово жалит, как кинжал», поэтому «ловко спорится работа соловьиного помета».
Гордон подшутил и над тем, что ведущий имеет виллу в Италии.
«Русью пахнут воды Комо, только там Володя дома. Потому что этот Вова — итальянский партизан», — спел Гордон.
В последнем куплете он раскритиковал личность ведущего.
«Соловьев ужасно мутен, это понял даже [президент России Владимир] Путин. Но такого п*******а (болтуна. — прим. «Ленты.ру») очень сложно отыскать», — пропел Гордон.
Соловьев и Гордон регулярно заочно конфликтуют и оскорбляют друг друга. В конце мая Соловьев обратился к украинскому журналисту после предложения дать интервью. В эфире «России 1» он назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.
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