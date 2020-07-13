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Российскому актеру запретили въезд на Украину 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 38 минут назад
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Фото: РИА Новости Крым
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Актер прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» из Франкфурта, он должен был участвовать в съемках.
«Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Отмечается, что актер принимал участие в фильме «Балканский рубеж».
Ранее украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на три года.
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Общество , Конфликты , Политика , Украина , Республика Крым
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