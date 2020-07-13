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Союз журналистов России продолжит следить за делом Ивана Сафронова 

ТАСС и ещё 29 58 минут назад
Союз журналистов России будет следить за делом Сафронова
Фото: ТАСС
Союз журналистов России (СЖР) продолжит следить за делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Союза Владимир Соловьев.
"Будем следить за ситуацией дальше, потому что подобное обвинение все-таки должно сопровождаться той частью информации, которую можно сообщить общественности. Это необходимо для понимания, в чем обвиняют бывшего журналиста Сафронова", — сказал собеседник ТАСС.
Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Сафронову. Он вину не признает.
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Общество , Криминал , Иван Сафронов , Владимир Соловьев , Роскосмос , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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