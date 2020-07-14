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Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ появится осенью при наличии вакцины 

ТАСС и ещё 4 56 минут назад
«Сможем достигнуть осенью»: эксперт о коллективном иммунитете в РФ
Фото: РИА Новости
Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у населения России осенью 2020 года при условии запуска промышленного производства вакцины. Такое мнение высказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.
"Конечно, определенный коллективный иммунитет [у населения РФ] есть. Он [достигает] порядка 10-15-20%, если говорить про эффективный коллективный иммунный ответ, в то время как нам надо иметь порядка 70%, а лучше 80%. Вообще говоря, такой уровень мы сможем достигнуть осенью, при условии, что у нас будет промышленное производство вакцины", — сказал Щелканов, отвечая на соответствующий вопрос.
Щелканов отметил, что нынешний подъем заражений коронавирусом в Западной Европе "ничего хорошего нам не сулит".
"Однако я надеюсь, что у нас резкого подъема заболеваемости в летний период не будет", — добавил эксперт.
Он указал, что в России сейчас наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. При этом Щелканов подчеркнул, что снижение числа заражений в стране в первую очередь связано с жесткими ограничительными мерами, а одним из дополнительных факторов, по мнению эксперта, является более высокий уровень облучения поверхностей солнечным светом в летний период.
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Общество , COVID-19 , Владивосток
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