Адвокат семьи жертвы Ефремова опроверг миллионные заработки родственников Захарова на ТВ.

Ранее продюсер Марк Рудинштейн заявил, что каждый родственник Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, получает по 350 тысяч рублей за одно ток-шоу. Об этом написала «Комсомольская правда».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» адвокат Александр Добровинский , который представляет интересы семьи Захарова, сообщил, что ему об этом неизвестно.

«Насколько я знаю, они отказались от денег. Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос [по поводу ток-шоу и заработков — прим. ГМ] и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги в отличие от некоторых».

Авария произошла 8 июня. Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, выехал на своём джипе на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.