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Адвокат семьи жертвы Ефремова опроверг миллионные заработки родственников Захарова на ТВ 

Говорит Москва 48 минут назад
Адвокат семьи жертвы Ефремова опроверг миллионные заработки родственников Захарова на ТВ.
Ранее продюсер Марк Рудинштейн заявил, что каждый родственник Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, получает по 350 тысяч рублей за одно ток-шоу. Об этом написала «Комсомольская правда».
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Захарова, сообщил, что ему об этом неизвестно.
«Насколько я знаю, они отказались от денег. Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос [по поводу ток-шоу и заработков — прим. ГМ] и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги в отличие от некоторых».
Авария произошла 8 июня. Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, выехал на своём джипе на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Видео , Марк Рудинштейн , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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