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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область — 0,3%, 2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь — 0,4%, 3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,5%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика — 0,6%, 5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО — 0,7%", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Новости регионов , Ситуация в мире , COVID-19 , Москва , Московская область
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