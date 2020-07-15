Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область — 0,3%, 2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь — 0,4%, 3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,5%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика — 0,6%, 5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО — 0,7%", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф