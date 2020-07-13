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В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса 

RT на русском и ещё 14 51 минуту назад
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
В филиале госпиталя имени Бурденко двадцати участником испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России, ввели второй компонент вакцины.
Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, введён второй компонент вакцины от коронавируса COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования».
В Минобороны сообщили, что состояние добровольцев после вакцинации хорошее, медицинские специалисты ведут за ними непрерывное наблюдение.
В ведомстве рассказали, что второй компонент вакцины ввели участникам исследований на 21 сутки после введения первого компонента.
Как пояснили в Минобороны, «бустерная» схема вакцинации представляет собой двукратное введение одного и того же гена на разных носителях — закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая длительность его действия.
Также сообщается, что «первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает своё участие в клинических исследованиях через два дня», в настоящее время «состояние их здоровья хорошее».
В ведомстве отмечают, что «полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины».
В Минобороны России подчеркнули, что «испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования».
В ведомстве добавили, что сведения, полученные на данный момент «свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».
Ранее сообщалось, что в России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены.
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Комментарии
Общество , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Курчатовский институт , РИА Новости
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