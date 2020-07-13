Игуменья Покровского женского монастыря Феофания купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса почти за 10 миллионов рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Покровский монастырь, как сообщал «Рамблер», — монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Москве. Феофания возглавила его в середине 1990-х годов. Также игуменья управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и руководит гостиницами для паломников «Покровская» и «Даниловская».

Согласно данным Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД), до 2007 года Феофания владела Mercedes Е320, в 2007-м купила Mercedes B170, в 2011-м — Mercedes S 500 4MATIC (около пяти миллионов рублей в базовой комплектации), а в 2016-м — Mercedes S 500 4MATIC нового поколения. Последняя машина, согласно данным «Открытых медиа», стоила игуменье 9,5 миллиона рублей.