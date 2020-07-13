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Настоятельница монастыря купила авто за 10 миллионов 

Артём Кульша и ещё 4 19 минут назад
Игуменья Покровского женского монастыря Феофания купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса почти за 10 миллионов рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Покровский монастырь, как сообщал «Рамблер», — монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Москве. Феофания возглавила его в середине 1990-х годов. Также игуменья управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и руководит гостиницами для паломников «Покровская» и «Даниловская».
Согласно данным Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД), до 2007 года Феофания владела Mercedes Е320, в 2007-м купила Mercedes B170, в 2011-м — Mercedes S 500 4MATIC (около пяти миллионов рублей в базовой комплектации), а в 2016-м — Mercedes S 500 4MATIC нового поколения. Последняя машина, согласно данным «Открытых медиа», стоила игуменье 9,5 миллиона рублей.
«Живет игуменья Феофания неподалеку от монастыря. В одной из кирпичных многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 квадратных метра. Приблизительная стоимость — 16 миллионов рублей», — также сообщило издание.
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Общество , Видео , Другое , РПЦ
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