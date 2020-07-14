Губернатор лишил чиновников премии за ошибки

Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать чиновников за орфографические ошибки.

Глава региона заявил, что считает недопустимым любые ошибки в официальной переписке.

"Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", — сказал он в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам губернатора, сейчас всех сотрудников региональной администрации и кандидатов в кадровый резерв тестируют на знание русского языка.

В администрации региона есть корректор, однако зачастую после его проверки в документ приходится вносить изменения или дополнения, которые часто содержат ошибки, уточнил Старовойт.