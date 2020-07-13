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Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
Генеральная прокуратура Уральского федерального округа назвала официальную причину гибели туристов группы Дятлова в 1959-ом году. Этой причиной стал сход снежной лавины и плохая видимость. Молодые люди разбежались от места остановки из-за лавины. А когда лавина сошла, то из-за плохой видимости (от 6 до 16 метров) туристы просто не увидели, где была установлена палатка и замерзли. К расследованию этого дела вернулись 1 год назад по просьбе родственников погибших. С 1959 на месте гибели группы Дятлова было проведено 9 экспертиз с привлечением специалистов из различных отраслей.
Общество , Видео
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