Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова 

Генеральная прокуратура Уральского федерального округа назвала официальную причину гибели туристов группы Дятлова в 1959-ом году. Этой причиной стал сход снежной лавины и плохая видимость. Молодые люди разбежались от места остановки из-за лавины. А когда лавина сошла, то из-за плохой видимости (от 6 до 16 метров) туристы просто не увидели, где была установлена палатка и замерзли. К расследованию этого дела вернулись 1 год назад по просьбе родственников погибших. С 1959 на месте гибели группы Дятлова было проведено 9 экспертиз с привлечением специалистов из различных отраслей.