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Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь 

RT на русском 11 минут назад
Многодетным семьям предложили предоставлять нянь
Фото: © Михаил Воскресенский РИА Новости
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В своём обращении Сухарев отметил, что государством за последние годы разработан и реализован целый комплекс мер поддержки многодетных семей. Однако в системе дошкольного образования родители всё ещё нуждаются в применении новых механизмов помощи, считает депутат.
В частности, речь идёт о ситуациях, когда у молодых супругов уже есть ребёнок и пара ожидает появления близнецов, при рождении которых приобретается статус многодетной семьи.
«Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребёнка до трёх лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трёх лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении», — говорится в обращении.
Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.
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Комментарии 1
Общество , Политика , Ирина Волынец , Иван Сухарев , Сергей Кравцов , Общественная палата России , Госдума
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