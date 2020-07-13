Во Владивостоке могут провести реновацию промзон 

Во Владивостоке могут начать проект реновации промышленных зон, сообщает ТАСС.

Как сообщили в региональном Министерстве строительства, ведомством рассматривается вариант комплексного освоения промышленных территорий, расположенных на территории города. Данный проект может значительно увеличить объемы в регионе. Однако для его реализации требуются дополнительные полномочия от правительства России и финансовая поддержка из бюджета.

Как отметили в Минстрое , 70% жилья в Приморье строится во Владивостоке, несмотря на то, что застройщики сталкиваются с техническими и финансовыми сложностями из-за сложного рельефа в городе.

В Минстрое также подчеркнули, что пандемия коронавируса не повлияла на рынок жилищного строительства в Приморье. Иностранных рабочих, работавших на объектах до пандемии, заменили рабочие из соседних регионов.

Ранее стало известно, что несмотря на пандемию, в Москве до конца 2020 года будет заселено 29 домов по программе реновации.