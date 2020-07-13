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Экипаж российского судна Ice Stream вылечился от коронавируса 

Мир24 и ещё 2 11 минут назад
Экипаж российского рефрижераторного судна Ice stream вылечился от коронавируса и корабль покинул южнокорейский порт Пусан, сообщает ТАСС.
Судно прибыло в Пусан из Владивостока 21 июня. По прибытии коронавирус был обнаружен у 16 членов экипажа, затем были госпитализированы еще двое моряков.
На данный момент, все моряки вылечились от коронавируса и корабль вышел в море. Экипаж судна составляет 22 человека. Судно покинуло корейский порт и отправилось в Охотское море на рыбный промысел.
Ранее стало известно, что в Китае коронавирус обнаружили на упаковках замороженных креветок из Эквадора.
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Общество , Видео , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Пусан
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