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Экипаж российского рефрижераторного судна Ice stream вылечился от коронавируса и корабль покинул южнокорейский порт Пусан , сообщает ТАСС.

Судно прибыло в Пусан из Владивостока 21 июня. По прибытии коронавирус был обнаружен у 16 членов экипажа, затем были госпитализированы еще двое моряков.

На данный момент, все моряки вылечились от коронавируса и корабль вышел в море. Экипаж судна составляет 22 человека. Судно покинуло корейский порт и отправилось в Охотское море на рыбный промысел.

Ранее стало известно, что в Китае коронавирус обнаружили на упаковках замороженных креветок из Эквадора.