Анальгин российского производства в июне в среднем подорожал на 26,5%. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы пишет газета «Известия».

При этом аналитики DSM Group зафиксировали рост стоимости анальгина до 38%, в зависимости от производителя. В среднем год назад упаковка лекарства из десяти таблеток дозировкой 500 мг стоила 14 рублей, сейчас же за нее придется заплатить 17 рублей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост цен на анальгин связан с повышением стоимости импортных субстанций из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса.

«Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли», — пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Так как российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций, в ближайшее время можно ожидать роста цен и на другие лекарства, предупредил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев