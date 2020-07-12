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На поле в Воронеже нашли загадочные круги 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На поле в городе РФ нашли загадочные круги
Фото: ТАСС
На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги. Кадры публикует НТВ.
Известно, что они появились вблизи березовой рощи, на поле, принадлежащем Аграрному университету. Недалеко от участка расположены жилые многоэтажные дома, однако никто из живущих в них не видел, как возник орнамент.
кадр из видео НТВ
Таинственные геометрические фигуры периодически возникают на полях в разных частях мира. Люди обычно видят в них инопланетный след, однако ученые утверждают, что они могут появляться по разным земным причинам. В том числе из-за шаровых молний или в результате микроторнадо, когда воздух вращается по часовой стрелке и приминает растения.
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Общество , НТВ , Воронеж
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