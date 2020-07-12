Родственники Проскурина выгнали его вдову из квартиры

Ирина Хонда вынуждена уехать в Санкт-Петербург к матери.

Народный артист России Виктор Проскурин скончался 13 дней назад от приступа обструктивной болезни легких. Его вдова Ирина Хонда, судя по публикации в Инстаграм, тяжело переживает смерть близкого человека.

«Вити больше нет. Нет друга, мужа, брата, учителя. Нет больше его голоса. Нет больше этого " проскуринского" прищюра. Нет этого всем узнаваемого голоса. Нет его… В теле… Но, есть память. Есть любовь. Есть опыт и благодарность за эти 12 лет жизни. Уходит он медленно в Вечность. Иди, родной мой человек. Царствие тебе небесное! Люблю тебя. Молюсь за тебя. Виктор Проскурин. Народный артист России», — написала Ирина под последним постом с фото артиста.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Но, похоже, это не единсвенный удар, который приходится переживать вдове. Родственники Проскурина попросили Хонду как можно быстрее собрать вещи и освободить жилплощадь актера.

Ирина не стала спорить с родственниками и уже занялась организацией переезда. Друзья вдовы говорят, что никаких прав на недвижимость женщина по закону все равно не имеет.

«Ничего у мужа не просила, никогда «финансовые разговоры» не заводила. Эта квартира, где жили супруги была куплена до их союза, поэтому Иру и попросили оперативно освободить жилье. Никаких прав нет, юридически ей не принадлежит эта квартира. Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так — память в коробки. Виктор не собирался умирать — все случилось неожиданно, поэтому возможно и не успел ничего оформить на жену», — сообщили знакомые Ирины «Комсомольской правде».

Сейчас Ирина Хонда намерена перебраться в Санкт-Петербург, к матери. Квартира артиста, которая оценивается в 20 с лишним миллионов рублей, достанется одной из бывших жен Проскурина.