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В сеть выложено пророчество Вольфа Мессинга на 2021 год 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Имя Вольфа Мессинга известно всем, однако феномен его уникальных способностей так и остался неразгаданным.
Найдено пророчество о будущем России
Считается, что все же он мог видеть будущее — множество его пророчеств сбылись.
Впрочем, были и такие, которые не совпали с реальными событиями.
Но, так или иначе, сейчас в сети выложено его очередное предсказание о том, что ждет Россию.
Автор канала NewLand в «Яндекс. Дзене» сообщил, что известный менталист «предсказал», что в 2021-м страну ждет экономический кризис.
Случится он якобы из-за реформ в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, Мессинг указывал, что Россия вступит в масштабный конфликт с другими государствами из-за некоей территории небольших размеров у границ страны.
Общество , Видео , Вольф Мессинг , Яндекс
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