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Имя Вольфа Мессинга известно всем, однако феномен его уникальных способностей так и остался неразгаданным.

Считается, что все же он мог видеть будущее — множество его пророчеств сбылись.

Впрочем, были и такие, которые не совпали с реальными событиями.

Но, так или иначе, сейчас в сети выложено его очередное предсказание о том, что ждет Россию.

канала NewLand в « Авторканала NewLand в « Яндекс . Дзене» сообщил , что известный менталист «предсказал», что в 2021-м страну ждет экономический кризис.

Случится он якобы из-за реформ в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, Мессинг указывал, что Россия вступит в масштабный конфликт с другими государствами из-за некоей территории небольших размеров у границ страны.