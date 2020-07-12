Имя Вольфа Мессинга известно всем, однако феномен его уникальных способностей так и остался неразгаданным.
Считается, что все же он мог видеть будущее — множество его пророчеств сбылись.
Впрочем, были и такие, которые не совпали с реальными событиями.
Но, так или иначе, сейчас в сети выложено его очередное предсказание о том, что ждет Россию.
Автор канала NewLand в «Яндекс. Дзене» сообщил, что известный менталист «предсказал», что в 2021-м страну ждет экономический кризис.
Случится он якобы из-за реформ в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, Мессинг указывал, что Россия вступит в масштабный конфликт с другими государствами из-за некоей территории небольших размеров у границ страны.