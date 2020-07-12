Чем обернется для Курил разрыв с Японией

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Чем обернется для Курил остановка сотрудничества с Японией. Прогноз политолога 

Ura.Ru 29 минут назад
Прекращение хозяйственной деятельности между Россией и Японией на Южных Курилах не отразится на экономике РФ. Такое мнение URA.RU высказал политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
«Хозяйственной деятельности [между Россией и Японией] не так много. Если японцы уйдут с Сахалина, то кому от этого будет хуже?» — высказался эксперт. Активная деятельность японских корпораций на Дальнем Востоке давно свернута. По словам Ярулина, пострадать может лишь малый бизнес: на Южных Курилах распространены тепличные комплексы, которые потерпят убытки от прекращения сотрудничества стран.
По мнению Ярулина, остановка хозяйственной деятельности — «призыв наказать Россию за принятие статьи Конституции, которая говорит о незыблемости нашей территории». Политолог считает, что такое поведение ставит крест на надежде Японии вернуть Курилы. Однако Россия и сама не намерена отказываться от островов. «Не будет этого. Курильские острова имеют большое военно-политическое и стратегическое значение», — отмечает он.
Ранее японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума рассказал, что Россия и Япония могут прекратить ведение совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ. Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля, напоминает RT. Одной из них стал запрет на отчуждение территорий России. Однако позиция Японии по поводу Курильских островов не изменилась. В России же считают, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, отмечает «Национальная служба новостей».
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Общество , Видео , Япония
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