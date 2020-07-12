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В России продажи велосипедов и самокатов выросли в пять раз 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Продажи велосипедов в России выросли в пять раз
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
В России продажи велосипедов, самокатов, скейтбордов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха выросли в пять раз на фоне выхода из режима самоизоляции.
Согласно исследованию онлайн-ретейлера Ozon, весной россияне интересовались товарами для занятий спортом и фитнесом дома, сейчас большую популярность набирают тренировки на свежем воздухе.
"Вместо товаров для домашних тренировок, которые были актуальны весной, пользователи приобретают скейтборды, пенниборды — продажи в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в пять раз год к году, а роликовых коньков — в шесть раз", — говорится в исследовании.
Также отмечается, что продажи велосипедов в годовом сопоставлении выросли на 425%.
Кроме того, из-за жаркого лета в этом году россияне предпочитают проводить свободное время семьями за городом, на дачах и на природе. В связи с этим на 23% выросли продажи надувных матрасов, на 22% — плавательных ласт и масок. Нарукавники и надувные круги в июне стали покупать больше на 26% и 151% соответственно.
С середины мая власти Москвы стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.
Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса повлияла на выручку российских магазинов одежды в июне. Они недополучили более трети оборота, на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Общество , Правительство Москвы
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