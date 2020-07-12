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«Женщина в трауре была бы»: в сети обсуждают отпуск Норкина 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Совсем недавно публика переживала шок после внезапной смерти известной журналистки Юлии Норкиной.
По поводу ухода из жизни вполне молодой, успешной женщины ходили разные слухи.
«Имя мужа не фигурирует»: шокирующее завещание Норкиной
Ее супруг, также известный журналист, теле— и радиоведущий Андрей Норкин, вышел на работу буквально через несколько дней после трагедии. Поклонники вдовца поддержали — что еще так отвлечет от горя, как не работа?
Но вот в инстаграме Норкина появилось «отпускное» видео — ролик, где засняты водные просторы, белые паруса и синее небо.
Подписчики сделали вывод, что Андрей уехал отдыхать. И усомнились — стоило ли это делать именно сейчас, когда Юлю еще толком не проводили?
«Все же мужчины с другой планеты… Траур… А тут морюшко…, вот женщина бы не то что на море не поехала, женщина в трауре была бы… Не один месяц… Год..», « не прошло и 40 дней…», — высказываются они в микроблоге журналиста.
Впрочем, при этом Норкину, конечно, и выражают сочувствие и желают поскорее вернуть душевный покой, чтобы продолжать работать.
«Андрей мы по вам очень соскучились, но мы подождем сколько надо, потому что вам необходимо отдохнуть».
Как ранее писал «Рамблер», Андрей Норкин вернулся на работу спустя девять дней после похорон жены.
Телеведущий удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи».
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Общество , Видео , Андрей Норкин
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