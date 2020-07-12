Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Норкин показал кадры с отпуска после смерти жены 

Popcake.tv 58 минут назад
Пользователи осудили Норкина
Фото: Instagram
Андрей Норкин, известный журналист, участвующий во многих телевизионных проектах и радиоэфирах, опубликовал умиротворяющее видео с парусниками и криком чаек на фоне водоема и успокаивающего синего неба.
Напомним, его жена Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня 2020 года и Андрей все еще находится в тяжелом душевном состоянии. Однако, Норкин, проявил ответственность и профессионализм, выйдя на работу в ближайшие дни после случившейся трагедии.
К его отпуску некоторые пользователи сети отнеслись критично, говоря о том, что «Норкин уехал отдыхать не вовремя, еще толком не успев проводить жену», но в большинстве своем публика поддержала Андрея.
«Андрей мы по вам очень соскучились, но мы подождем сколько надо, потому что вам необходимо отдохнуть, так что отличного умиротворяющего отдыха, мы вас ждем с нетерпением, но терпеливо… Отдыхайте! Андрей мы вас очень очень любим»,
— пишет пользователь Instagram
«Отдыхайте, набирайтесь сил! Будем ждать Вас с нетерпением. МЕСТО ВСТРЕЧИ изменить нельзя!»
Надеемся, что смена обстановки поможет знаменитому журналисту восстановить силы и обрести душевное равновесие. Будем вновь ждать его появления на федеральном канале.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Popcake.tv: последние новости
Родители Тропицель не могут похоронить дочь! Родители Тропицель не могут похоронить дочь! Олегу Тинькову пересадили костный мозг Олегу Тинькову пересадили костный мозг В Москве умер актер Максим Парфенов В Москве умер актер Максим Парфенов
Комментарии 2
Общество , Андрей Норкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение