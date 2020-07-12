Пользователи осудили Норкина

Андрей Норкин , известный журналист, участвующий во многих телевизионных проектах и радиоэфирах, опубликовал умиротворяющее видео с парусниками и криком чаек на фоне водоема и успокаивающего синего неба.

Напомним, его жена Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня 2020 года и Андрей все еще находится в тяжелом душевном состоянии. Однако, Норкин, проявил ответственность и профессионализм, выйдя на работу в ближайшие дни после случившейся трагедии.

К его отпуску некоторые пользователи сети отнеслись критично, говоря о том, что «Норкин уехал отдыхать не вовремя, еще толком не успев проводить жену», но в большинстве своем публика поддержала Андрея.

«Андрей мы по вам очень соскучились, но мы подождем сколько надо, потому что вам необходимо отдохнуть, так что отличного умиротворяющего отдыха, мы вас ждем с нетерпением, но терпеливо… Отдыхайте! Андрей мы вас очень очень любим»,

— пишет пользователь Instagram

«Отдыхайте, набирайтесь сил! Будем ждать Вас с нетерпением. МЕСТО ВСТРЕЧИ изменить нельзя!»

Надеемся, что смена обстановки поможет знаменитому журналисту восстановить силы и обрести душевное равновесие. Будем вновь ждать его появления на федеральном канале.