Россиянам назвали опасность кофе в жару

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В жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму. Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева

Чашка кофе для бодрости — неизменная привычка многих россиян. Однако в большом количестве этот напиток может привести к обезвоживанию организма, что особенно опасно в жаркую погоду, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

"Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием", — сказала Ирина Ярцева.

Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе.

"Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день", — дала совет в эфире радио Sputnik врач-терапевт.

Разницы между холодным и горячим кофе нет, отметила Ирина Ярцева.