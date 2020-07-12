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Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару 

РИА Новости и ещё 1 7 минут назад
Россиянам назвали опасность кофе в жару
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
В жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму. Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
Чашка кофе для бодрости — неизменная привычка многих россиян. Однако в большом количестве этот напиток может привести к обезвоживанию организма, что особенно опасно в жаркую погоду, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
"Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием", — сказала Ирина Ярцева.
Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе.
"Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день", — дала совет в эфире радио Sputnik врач-терапевт.
Разницы между холодным и горячим кофе нет, отметила Ирина Ярцева.
"Никакой разницы нет, ведь действующее вещество одно — это кофеин. В каком виде — влияет только на общие ощущения. Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить", — считает врач-терапевт.
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Общество , Ирина Ярцева , ИА Sputnik
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