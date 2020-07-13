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Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму
Фото: РИА Новости
С июля по октябрь в бухту Капсель вблизи Судака съедется творческая молодёжь и волонтёры общероссийского движения #МыВместе, помогавшие людям во время карантина, а также более 500 экспертов — лидеров арт-индустрии.
Форум ожидает гостей из 85 регионов России. Всего будет десять смен (антишкол) по пять-семь дней, направления — музыка, изобразительное искусство, хореография, спорт, театр, политика. В качестве лидеров-наставников заявлены Константин Хабенский, Диана Арбенина, Игорь Крутой, Сергей Безруков, Николай Расторгуев.
По словам руководителя арт-кластера Сергея Першина, «Таврида» находится в режиме смешанных ощущений внутри и немного скомканных форматов на площадке, передают «Известия».
Жизнь в кластере теперь согласуется с эпидемическими нормами Роспотребнадзора. Если в прошлом году на одну смену приезжало 400 участников, то сейчас их здесь не больше сотни.
Грантовый конкурс пройдёт в номинациях: добровольчество, студенческие инициативы, молодёжные медиа, патриотическое воспитание, спорт, укрепление семейных ценностей. Сумма гранта — до 1,5 млн рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что 13 июля в Крыму открывается фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2020».
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Общество , День Победы , Крым наш , Игорь Крутой , Диана Арбенина , Константин Хабенский , Николай Расторгуев , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Крыминформ , Республика Крым , Судак
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