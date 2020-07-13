Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму 

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С июля по октябрь в бухту Капсель вблизи Судака съедется творческая молодёжь и волонтёры общероссийского движения #МыВместе, помогавшие людям во время карантина, а также более 500 экспертов — лидеров арт-индустрии.

По словам руководителя арт-кластера Сергея Першина, «Таврида» находится в режиме смешанных ощущений внутри и немного скомканных форматов на площадке, передают «Известия».

Жизнь в кластере теперь согласуется с эпидемическими нормами Роспотребнадзора . Если в прошлом году на одну смену приезжало 400 участников, то сейчас их здесь не больше сотни.

Грантовый конкурс пройдёт в номинациях: добровольчество, студенческие инициативы, молодёжные медиа, патриотическое воспитание, спорт, укрепление семейных ценностей. Сумма гранта — до 1,5 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что 13 июля в Крыму открывается фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2020».