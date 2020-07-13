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Россияне рассказали, какие качества ценят в коллегах 

ТАСС и ещё 1 6 часов назад
Россияне рассказали, какие качества ценят в коллегах
Фото: ТАСС
Лучшими качествами в коллегах россияне назвали профессионализм и уважение к другим людям и их труду. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм — его выбрали 47% опрошенных. Второе место заняло уважение к другим людям и их труду — 40% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых ценных качеств, по мнению 34% жителей России, расположилась ответственность. 29% респондентов выделили помощь в трудных ситуациях, а замыкает первую пятерку заинтересованность в качестве работы — ее указали 28% опрошенных", — говорится в исследовании.
Менее ценными для респондентов, согласно опросу, оказались такие качества коллег, как доброжелательность (22%), отзывчивость (19%), гибкость (8%), пунктуальность (7%) и предпринимательский склад ума (6%).
Исследование проводилось в июле 2020 года среди более 4,4 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов РФ.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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