Адвокат ответил на сообщения об иске на 40 млн к Ефремову 

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Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП актёра Ефремова опроверг информацию об иске в 40 миллионов рублей. Защитник Александр Добровинский заявил, что гражданских исков по делу пока не заявлял, передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ обнародовал информацию, что семья погибшего водителя Сергея Захарова хочет потребовать от актёра сумму в 40 млн рублей.

Добровинский также отметил, что потерпевшие закончили знакомиться с материалами дела.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в деле Ефремова разгорелся скандал с адвокатами — они стали фигурантами дисциплинарных дел.

Смертельное ДТП, как сообщал «Рамблер», произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал, водитель фургона умер от полученных травм.