Июль удивит россиян

Июль полыхнул жарой, словно из топки — почти на всей территории России стоит жуткая духота, а погодные градусники уже с раннего утра показывают выше 30. И если в Москве СПб местами удушающая жара хотя бы изредка сменяется грозовыми ливнями и понижением температурного фона, то, например, в Поволжье с самого начала второго календарного месяца лета — яркое солнце, безоблачное не и нет даже намёка хотя бы на слабый ветер.

Так, в Татарстане 9 июля пал температурный максимум уже далекого 1954 года — в Казани столбики термометров поднимались до плюс 35,5.

Но, не везде так радужно. В Подмосковной Рузе , например, сильный дождь спровоцировал разлив реки. Смыло дамбу, снесены водой дома…. Не обошлось без природных катаклизмов и на юге России, где местные жители стали свидетелями смерчей.

Июль, который уже оказался полон сюрпризов, продолжит и дальше удивлять. Понятно, что прогнозы длительностью больше двух-трех дней — дело неблагодарное, но синоптики, основываясь на мнении учёных, а также проанализировав данные метеосводок за последние десять лет, рассказали, что нас ждёт до конца этого месяца.

Погода до конца июля в Сибири

Нестабильная погода до конца июля будет держать на большей часть Сибири. В частности, Новосибирская область пока никак не может определиться: лето там, весна или осень. Так, в ближайшие 10-15 дней термометры здесь будут показывать то плюс 32, то плюс 18. К тому же ещё и дождь изрядно станет поливать, а самый пик холода придётся на конец месяца. Но, вот август, предположительно всё-так обещает быть по-летнему жарким. Хочется в это верить.

Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира — не будет отставать от своих соседей. По данным метеорологов, в Кемеровской области ожидаются такие же температурные качели как в Новосибирской. Но добавятся грозы и проливные дожди.

В Красноярском крае почти до конца июля будет жарко — плюс 28-30. Но и без дождей, которые последние дни заливают, в частности, Красноярск, не обойдётся. При этом к середине месяца здесь слегка похолодает — плюс 20-21. Но синоптики обещают, что это ненадолго. А вот лесные пожары, полыхающие на территории края, явно не добавят никому настроения

Если же сибиряки хотят настоящего лета, то за ним нужно отправляться в Омскую область — именно тут прогнозируется жара плюс 30, ясные дни и никаких дождей.

Прогноз погоды до конца июля на Урале

Аномальная жара ждёт до конца июля Урал. В начале следующей недели в Свердловской и Челябинской областях немного погремит и польёт дождём, но скоро всё закончится и на умытое небо выглянет солнышко, которое быстро прогреет воздух до плюс 35 и даже выше. Ближе к концу следующей недели станет посвежее, а воздух остынет до комфортных плюс 26-27.

Такая погода сохранится в уральских регионах до середины последней декады июля, а к началу августа снова станет очень тепло — выше плюс 31-35 и почти без осадков.

Погода до конца июля на Северо-западе России

А вот Северо-Запад страны, по прогнозу синоптиков. ждут почти бесконечные дожди и крайне мало солнца. Так, Санкт-Петербург подтвердит звание самого «мокрого» города России и выдаст ливни и грозы. При этом метеорологи предупреждают, что осадки здесь будут идти по нескольку дней без перерыва, а градусники покажут плюс 21-22.

В Псковской области прекратит поливать как из ведра только в начале последней декады месяца. Тогда же на небе появится солнце, а воздух прогреется до плюс 25.

А вот жителям Вологодской области лета судя по всему, по крайней мере, до конца июля ждать не приходится. Метеорологи обещают дожди, дожди и ещё раз дожди, а также довольно холодные даже для северо-запада страны плюс 16-18.

Совсем некомфортно до начала августа будет в Мурманской области и Республике Коми. Но если в Мурманской области при температуре воздуха плюс 15-17 дождей будет не так и много, то в Коми воздух местами станет прогреваться до плюс 25-27, зато ливней ожидается в избытке, а это настоящее раздолье для грибников и… комаров.

Прогноз погоды на июль в ЦФО

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) до середины следующей недели будет жарко. После чего мощный циклон испортит погоду — синоптики обещают пасмурные дни, ветер и никакого солнца. А вот дожди на любой вкус — от кратковременных, до проливных. Просто праздник для плювиофилов. Если кто не знает, то так называют любителей дождей.

Москва, согласно прогнозам метеорологов, начиная с 20 июля уберёт с неба солнце совсем и уже до конца июля. Осадков будет много, а столбики термометра покажут не выше плюс 23. Кроме того, барометр уверено положит стрелку в область низкого атмосферного давления.

Тверская область переплюнет столичный регион — тут будет более прохладная погода — около плюс 20 и мощные, продолжительные дожди. Аналогичная климатическая обстановка прогнозируется до конца второго календарного месяца лета в Брянской области — солнца здесь также ждать не приходится, зато дождей будет хватать.

Костромской области повезло чуть больше — метеорологи обещают местным жителям целых… два летних дня — в предстоящее воскресенье, и в понедельник, 13 июля, когда солнце прогреет воздух до плюс 28. На этом почти всё. Как любят шутить в Интернете: «Вы воспользовались бесплатным летним периодом. Чтобы продолжить — оплатите доступ». Правда, кому платить, чтобы включить тепло и выключили дожди — непонятно.