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Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова 

Майк Габриелян 42 минуты назад
Генпрокуратура отвергла восемь из девяти версий гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства в УрФО Андрея Курьякова.
По его словам, в деле сначала было 75 версий, потом их разбили на девять групп: ядерный взрыв; сейсмические явления; ракетные испытания; лавина. Также рассматривались варианты с НЛО, ураганом и человеческим фактором. Все версии были проверены. Каждой дали свою оценку.
Так, летающие объекты эксперты назвали иллюзией, запуск ракеты с полигона Капустин Яр не мог повлиять на трагедию, версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения — следов радиации на книгах туристов не нашли.
Версию об урагане прокуратура рассматривала очень серьезно, поскольку в районе перевала Дятлова бывают сильные ветры до 50-70 метров в секунду, сдувающие людей и оленей. Однако климатологи опровергли эти данные, наравне с повышенной сейсмической активностью.
Кроме того, была исключена версия, что советские власти якобы хотели скрыть какую-то другую информацию и версия о том, что один из туристов выдавал себя за другого человека.
В итоге осталась единственная версия — снежная лавина.
«С точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры… Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал Курьяков, передает ТАСС.
Перевал Дятлова — это название места гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. При странных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.
Большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
В наши дни Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин трагедии на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет вследствие обращений от родственников погибших. На месте ЧП провели несколько экспертиз с привлечением геодезистов, метрологов и спасателей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Генпрокуратура назвала официальную причину гибели группы Дятлова.
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Общество , Видео , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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