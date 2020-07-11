Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова 

Генпрокуратура отвергла восемь из девяти версий гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства в УрФО Андрея Курьякова.

По его словам, в деле сначала было 75 версий, потом их разбили на девять групп: ядерный взрыв; сейсмические явления; ракетные испытания; лавина. Также рассматривались варианты с НЛО, ураганом и человеческим фактором. Все версии были проверены. Каждой дали свою оценку.

Так, летающие объекты эксперты назвали иллюзией, запуск ракеты с полигона Капустин Яр не мог повлиять на трагедию, версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения — следов радиации на книгах туристов не нашли.

Версию об урагане прокуратура рассматривала очень серьезно, поскольку в районе перевала Дятлова бывают сильные ветры до 50-70 метров в секунду, сдувающие людей и оленей. Однако климатологи опровергли эти данные, наравне с повышенной сейсмической активностью.

Кроме того, была исключена версия, что советские власти якобы хотели скрыть какую-то другую информацию и версия о том, что один из туристов выдавал себя за другого человека.

В итоге осталась единственная версия — снежная лавина.

«С точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры… Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал Курьяков, передает ТАСС.

Перевал Дятлова — это название места гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. При странных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов

Большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

В наши дни Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин трагедии на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет вследствие обращений от родственников погибших. На месте ЧП провели несколько экспертиз с привлечением геодезистов, метрологов и спасателей.