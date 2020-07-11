Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова

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Генпрокуратура аргументировала отказ от 8 из 9 версий гибели группы Дятлова 

Газета.Ru 26 минут назад
Генеральная прокуратура отвергла восемь из девяти основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. О вариантах смерти людей рассказал замглавы управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Он отметил, что изначально было 75 версий, потом их разбили на девять групп: ядерный взрыв; сейсмические явления на Северном Урале; ракетные испытания; лавина; один из туристов выдавал себя за Золотарева; прокурор знал о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны Генпрокуратуры СССР — соответственно, за этим делом могла скрываться какая-то другая информация о том, что там реально случилось.
Притом рассматривались даже варианты с "летающими объектами" и "светящимися шарами", а также с ураганом.
"Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку", — вспоминает Курьяков.
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Общество , Видео , Генпрокуратура РФ
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