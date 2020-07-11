Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова

Генеральная прокуратура отвергла восемь из девяти основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. О вариантах смерти людей рассказал замглавы управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Он отметил, что изначально было 75 версий, потом их разбили на девять групп: ядерный взрыв; сейсмические явления на Северном Урале; ракетные испытания; лавина; один из туристов выдавал себя за Золотарева; прокурор знал о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны Генпрокуратуры СССР — соответственно, за этим делом могла скрываться какая-то другая информация о том, что там реально случилось.

Притом рассматривались даже варианты с "летающими объектами" и "светящимися шарами", а также с ураганом.

"Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку", — вспоминает Курьяков.