РПЦ резко осудила Турцию за пощечину христианству

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это "пощечина всему мировому христианству", заявил ТАСС в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству", — сказал собеседник агентства.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Turk. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.