В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова

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Недавно адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в крайне расплывчатых формулировках заявил о том, что за рулем автомобиля в день трагического ДТП мог быть не актер, а некий другой человек, и о том, что его подзащитный не признает вою вину.

Так вот из протокола допроса инспектора ГИБДД, оформлявшего аварию, следует однозначный вывод — за рулем находился сам актер, — пишет Телеграм-канал Mash.

Инспектор зафиксировал, что водителем был Михаил Ефремов, и что у него был «характерный запах» изо рта.

Дорога вблизи места происшествия была ровной сухой, без выбоин.

Как ранее писал «Рамблер», звезда советского кино Наталья Лапина пристально следит за ситуацией вокруг своего коллеги Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы со смертельным исходом.

Артистка подтверждает: проблемы с алкоголем у актера появились еще двадцать лет назад.