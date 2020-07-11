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Климатолог рассказал, какая погода ждет россиян в августе 

Ura.Ru 24 минуты назад
Россиян предупредили об аномалиях в августе
Фото: Reuters
В последнем месяце лета в России сохранится небольшое повышение температурной нормы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.
«В августе ожидается равномерная аномалия с превышением нормы порядка 1,5 градусов. Также и сентябрь [будет] чуть теплее, чем обычно. Относительно небольшое превышение температурной нормы», — прогнозирует климатолог.
Июнь на Урале был холодным и дождливым, зато июль бьет температурные рекорды. Метеорологи объясняют это ранним приходом весны и смещением июльского дождливого периода. Это происходит из-за неоднородного глобального потепления, который и вызывает климатические изменения.
Врачи напоминают, что продолжительная жаркая погода с дождями и грозами негативно воздействует на самочувствие пожилых людей. В такую погоду рекомендуется принимать назначенные врачом лекарства, избегать прямых солнечных лучей и не находиться долго на солнцепеке, пишет RT.
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Комментарии
Общество , Владимир Семенов , РАН
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