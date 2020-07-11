Россиян предупредили об аномалиях в августе

Владимир Семенов. В последнем месяце лета в России сохранится небольшое повышение температурной нормы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН

«В августе ожидается равномерная аномалия с превышением нормы порядка 1,5 градусов. Также и сентябрь [будет] чуть теплее, чем обычно. Относительно небольшое превышение температурной нормы», — прогнозирует климатолог.

Июнь на Урале был холодным и дождливым, зато июль бьет температурные рекорды. Метеорологи объясняют это ранним приходом весны и смещением июльского дождливого периода. Это происходит из-за неоднородного глобального потепления, который и вызывает климатические изменения.

Врачи напоминают, что продолжительная жаркая погода с дождями и грозами негативно воздействует на самочувствие пожилых людей. В такую погоду рекомендуется принимать назначенные врачом лекарства, избегать прямых солнечных лучей и не находиться долго на солнцепеке, пишет RT.