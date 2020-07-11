Новый тип попрошаек появился во время пандемии

Новый тип профессиональных нищих появился в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Попрошайки стали использовать тему COVID-19 для обмана людей.

К жителям России стали обращаться люди с просьбой помочь выбраться из непростой ситуации, в которую они попали, по разным причинам, из-за пандемии коронавирусной инфекции. В основном подобные случаи замечены в столице.

Так, в Москве , в районе метро «Маяковская» была обнаружена «беременная туристка из Бруклина » ( США ). Она успешно использовала историю про невозможность покинуть Россию с мая 2020 года из-за ограничения авиаперелётов.

Говорит, что не пойдет в полицию или посольство, так как её отправят в убежище, где сидят много застрявших американцев, а она беременна. В Нью-Йорке работала специалистом по адаптации мигрантов. Ей удалось оформить в России банковскую карту. Я перевела ей деньги, — привели слова местной жительницы Натальи на портале KP.ru.

Когда история «беременной туристки из США» попала в социальные сети, многие узнали «жительницу Бруклина». Пользователи в Интернете отметили, что всем застрявшим из-за пандемии иностранцам давно помогли вернуться на их родину.

Там рассмеялись. Сказали, что всех американцев давно вывезли. Плюс авиасообщение с Нью-Йорком работает и можно улететь (это действительно так, рейсы несколько раз в неделю —"Комсомольская правда«). Потом я увидела фотографии «застрявшей» в других группах. Оказывается, она промышляет давно и «беременность» у неё уже несколько лет. Раньше просто говорила на плохом английском, теперь же придумала историю про коронавирус, — приводит сообщение KP.ru.

Также была обнаружена группа нищих на Патриарших прудах в Москве. Местные жители обозвали их «бандой смуглолицых».

Дней десять назад одну девочку забрали ПДН (комиссия по делам несовершеннолетних — «Комсомольская правда».). Она устроила такой спектакль: сначала говорила, что ей всего шесть лет, а затем начала вопить страшным голосом на всю улицу. На самом деле она, конечно, раза в два старше, — сообщили местные жители.

Россиянин Роман Кудряшов, который ехал из Москвы в Екатеринбург, рассказал, что встретил в аэропорту пару, которая не смогла попасть на «спасительный» рейс.

Летел в Екатеринбург. В Шереметьево подошла парочка. Говорят, авиакомпания неожиданно отменила рейс, а им срочно нужно домой. Нашли другой вылет, но денег нет. Сначала поверил, потому что сам столкнулся с тем, что во время пандемии рейсы снимают за пару часов — пассажиры не набираются. А уведомляют об этом по СМС. Деньги не возвращают, но предлагают ваучер на другой свой рейс, — привели его слова на портале KP.ru.

На портале напомнили, что не обязательно отказываться от помощи людям, которые попрошайничают на улице.

Так вместо денег можно предложить нищим купить еду, если человек действительно нуждается, то он не откажется и от такой помощи. Тем, кто просит денег на лечение и на оплату чего-либо, можно помочь оплатив задолженность непосредственно в банке. Также можно помочь нуждающимся через благотворительные фонды или узнав у ближайших людей, кто нуждается в поддержке.