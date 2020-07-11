Путин поздравил Камбурову с юбилеем 

Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное — заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства, — говорится в телеграмме президента.

Советской и российской певице и актрисе, лауреату госпремии РФ исполнилось 80 лет. 28 лет она руководит созданным ею Театром музыки и поэзии. Голос Камбуровой звучит в десятках кинофильмов: «Приключения Электроника», «Однажды двадцать лет спустя», «Гардемарины, вперёд!», «Приходи на меня посмотреть». В 1974 году она исполнила главную песню «Мальчишки и девчонки» для «Ералаша», а в 1988 году — колыбельную «Спи, моя радость, усни» для «Спокойной ночи, малыши».