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Путин поздравил Камбурову с юбилеем 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Путин поздравил Камбурову с юбилеем
Фото: АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Театра музыки и поэзии, народную артистку РФ Елену Камбурову с юбилеем. Он пожелал ей здоровья и благополучия.
Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное — заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства, — говорится в телеграмме президента.
Советской и российской певице и актрисе, лауреату госпремии РФ исполнилось 80 лет. 28 лет она руководит созданным ею Театром музыки и поэзии. Голос Камбуровой звучит в десятках кинофильмов: «Приключения Электроника», «Однажды двадцать лет спустя», «Гардемарины, вперёд!», «Приходи на меня посмотреть». В 1974 году она исполнила главную песню «Мальчишки и девчонки» для «Ералаша», а в 1988 году — колыбельную «Спи, моя радость, усни» для «Спокойной ночи, малыши».
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста СССР, хореографа и танцора Владимира Васильева, которому исполнилось 80 лет. Поздравительная телеграмма от российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля. В ней он отмечает заслуги Васильева, который своим творчеством вписал «яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра». Премьер-министр в свою очередь заявил, что Васильев является олицетворением «величия и красоты русского балета». Он отметил, что хореограф имеет уникальный стиль и совершенную технику.
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Комментарии
Общество , Владимир Васильев , Елена Камбурова , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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