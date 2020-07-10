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Сквер имени Даниила Гранина появится в Санкт-Петербурге этой осенью 

ТАСС 1 час назад
В Петербурге появится сквер имени Даниила Гранина
Фото: РИА Новости
Сквер писателя Даниила Гранина откроют на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Невского района города в пятницу.
"15 октября у памятника Даниилу Гранину планируется торжественное открытие сквера, названного в честь писателя. На территории в один гектар администрация района установит 42 скамейки для отдыха, посадит новые деревья и кустарники. Это пока только первый этап. Мы планируем, что этот сквер станет новым городским общественным пространством, который привлечет жителей всего Петербурга" — рассказал собеседник агентства. Работы по озеленению около памятника писателю начнутся уже в начале августа.
В 2021 году в сквере планируется второй этап благоустройства — рядом с деревьями разместят скульптуры с цитатами из произведений Даниила Гранина.
Проект сквера был утвержден лично дочерью Даниила Гранина Мариной Чернышевой-Граниной. На общественных слушаниях по благоустройству территории вокруг памятника писателю на Дальневосточном проспекте, прошедших в пятницу, Марина Чернышева-Гранина предложила учредить ежегодную книжную ярмарку, которая должна стать местом культурного притяжения для петербуржцев, район поддержал эту инициативу.
Памятник писателю Даниилу Гранину в Петербурге был торжественно открыт 27 ноября прошлого года. Бронзовую скульптуру установили на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя литератора. На церемонии открытия памятника присутствовали президент России Владимир Путин и Марина Чернышева-Гранина.
Даниил Гранин — выдающийся советский и российский писатель, киносценарист и общественный деятель. Литературную деятельность он начал в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967) и "Наш комбат" (1968), основаны на событиях из биографии автора. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.
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Комментарии
Общество , Даниил Гранин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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