Номеров нет: куда россияне едут отдыхать 

Пандемия COVID-19 стала поводом для развития внутреннего туризма в России : при закрытых границах и дешевых авиарейсах существенно вырос спрос на курорты Краснодарского края . По словам туроператоров, они сейчас работают на полную мощность и загружены на 100%. Однако Черное море далеко не единственное место, где можно отдохнуть в России. Какие перспективы для внутреннего туризма есть в стране и как сделать его более привлекательным — в материале «Газеты.Ru».

Согласно соцопросу, который в начале июля проводил сервис по поиску билетов Туту.ру, россияне главным образом недовольны высокими ценами на жилье и билеты для поездок по России. Именно этот фактор обычно удерживает их от внутреннего туризма и заставляет выбирать заграничный отдых. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 границы оказались закрыты, а отпуск у многих сдвинулся на месяц-другой, в результате чего курорты Краснодарского края столкнулись с небывалым спросом и отели переполнились.

Три главных беды российского туризма — это инфраструктура, цены и сервис, считает Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. По ее словам, высокие цены на отели — следствие небольшого сезонного спроса и отсутствия конкуренции, а также недостатка номерного фонда.

«Этот кризис позволил пересмотреть внутренний туризм свежим взглядом, — пояснила Котляр. — Если заниматься им не на фоне закрытых границ, а 365 дней в году — туризм в России заиграет новыми красками. У нас фантастическая по красоте и туристическому потенциалу страна».

Кризис из-за пандемии COVID-19 показал, что в туризме по России много проблем, над которыми надо работать. В первую очередь это недостаток отелей.

«В сегменте четырех-пятизвездочного отдыха очень мало отелей, их критически не хватает», — утверждает Майя Котляр. По ее словам, в этом сезоне цены на проживание в люксовых отелях в Сочи и Крыму при закрытых границах выросли в 3-4 раза. Виной тому резко возросший спрос и желание отельеров компенсировать убытки за май-июнь. При этом сервис остается на том же уровне. За те же деньги можно отдохнуть в Турции на гораздо более выгодных условиях и дольше. В одном из отелей класса люкс в Сочи цена за две недели составит больше 350 тыс. рублей. Есть и такие отели, где цена за номер на две недели заходит за 1,5-2 млн И при этом мест нет даже в них, так как их бронируют за полгода невыездные госслужащие, а в этом году и те, кто может себе позволить отдых класса люкс за границей, но не сумел выехать из-за пандемии. Цены за номер в пятизвездочном Крымском отеле на две недели также заходят за 350-400 тыс., люкс же обойдется в 600 тыс. за 10 дней. «Спрос и цены беспрецедентные, при этом нет мест, — сообщила Котляр в беседе с „Газетой.Ru“ — Среднегодовая загрузка отелей в России составляет 35%, а к 15 июля загрузка черноморских отелей вырастет до 100%. Людей будет негде размещать».

Номера можно будет найти на 2-3 дня, но на неделю отпуска семья сможет поселиться разве что у частников. По словам экспертов туротрасли, эта модель проживания сейчас пользуется особой популярностью, особенно в связи с пандемией. Туристы предпочитают брать жилье в аренду, чтобы не сталкиваться с другими отдыхающими в пространстве отеля и не подвергать себя риску заразиться коронавирусом.

При этом цены на авиабилеты вследствие кризиса туротрасли, напротив, упали. По данным Туту.ру, средний ценник на перелет до Симферополя, Сочи или Геленджика в обе стороны сейчас на 28% ниже, чем прошлым летом. Это связано с тем, что многие авиакомпании, которые проводили рейсы за рубеж, сейчас перенаправили борты для полетов по России. Кроме того, им необходимо отбить потерянные за последние четыре месяца деньги. Как сообщила Майя Котляр, этим летом в Крым отправили рекордное количество рейсов — около 200. В Калининград можно слетать за 5-6 тыс. туда-обратно. В августе, правда, цены снова поднимутся, так что средний чек будет на 17% выше, чем в июле, показывают данные Туту.ру.

Альтернативным решением для тех, кто не успел забронировать отель у моря, может стать автотуризм по ближайшим городам. Как показывают опросы Туту.ру, те, кто не смог в этом сезоне взять отпуск для длительных поездок, но все равно хочет путешествовать, активнее начали изучать окрестности. При этом туристы стали чаще сами планировать маршруты и ездить на собственной машине, а к гидам и турфирмам, возящим групповые туры, предпочитают пока не обращаться, чтобы лишний раз не подвергаться контактам.

«Спрос вырос не только на всегда популярные летние направления, но и на необычные, аутентичные места и новые форматы туризма, — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Милена Казанцева, арт-директор турфирмы My Ways On. — Людям хочется нечто большее, чем просто посмотреть красивые виды и попробовать местную кухню.

Они хотели бы в процессе путешествий не только узнавать лучше Россию и ее особенности, но и себя. А для этого нужно проводить специальные активности, создавать условия».

Например, покататься на корабле по Онежскому озеру, совершить трекинг в горах Алтая, объездить верблюда в Калмыкии, сходить на мастер-класс по чак-чаку в Татарстане, заняться народными промыслами в Городце или Суздале.

«В России масса вариантов интересного досуга и уникального опыта в разных городах, в том числе, малых», — убеждена Казанцева.

По ее словам, из направлений сейчас популярны республики Кавказа: Дагестан, Ингушетия, Осетия, Чечня, Ставропольский край. «Есть спрос и на север России — Карелия, Мурманская область, Ленинградская область. И, конечно, все очень хотят посетить Байкал и Алтай, но нужно понимать, что это недешевые путешествия и позволить их себе могут не все», — отмечает Казанцева. Кроме того, важно учесть, что такие активные путешествия, в отличие от пляжного отдыха, требуют выносливости, а нередко и определенной физической подготовки.

Эксперты считают, что сейчас самое время развивать такие неочевидные направления, как Калмыкия, Удмуртия, Башкирия, Пермский край, Урал. «Там очень много мест, которые стоит увидеть в жизни, плюс это доступно по ценнику», — пояснила Казанцева. При этом, по ее словам, в сознании многих россиян все еще сидит стереотип, что нужно обязательно любой ценой отдохнуть на море, ведь отпуск только раз в году.

Популярность сейчас набирает и экотуризм. Те, кто пока опасается ехать на курорты Краснодарского края, где навряд ли удастся соблюдать социальную дистанцию, предпочитают эко-отели в Подмосковье или сбегают в леса на Алтай или в Карелию. «Сейчас топ экскурсионных направлений возглавляет Алтай, — рассказала Майя Котляр. — Но и там до сентября-октября все забронировано даже в сегменте класса люкс. Это всего лишь 8-10 отелей». По ее словам, туристы едут в Карелию, на Байкал и на Алтай, чтобы изолироваться и побыть на природе, к тому же цены на авиабилеты сейчас рекордно низкие. «Байкал сейчас стоит столько, как никогда в жизни не стоил — билет туда-обратно с проживанием на базе отдыха обойдется всего в 35 тыс.», — поясняет популярность направления Котляр.

А вот за такие эксклюзивные направления, как Камчатка, у которой, по мнению эксперта, нет аналогов в других странах, по-прежнему придется выложить минимум 150 тыс. Сложность организации авиаперевозок и проживания делает это направление недоступным для массового российского туриста. Зато оно пользуется популярностью среди иностранцев, готовых платить. По словам Майи Котляр, отдых на Камчатке сейчас стоит дороже, чем в Исландии.