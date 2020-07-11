Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иван Голунов разоблачил «расследования» Навального 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 11 минут назад
Голунов разоблачил «расследования» Навального
Фото: РИА Новости
Журналист Иван Голунов раскритиковал блогера Алексея Навального, отказавшегося считать журналистом советника главы Роскосмоса и бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
По словам Навального, он не в восторге от того, что ему «приходится защищать Ивана Сафронова».
«Я считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист. Давайте защищать журналиста. Иван Сафронов — советник Рогозина, он пиарщик Роскосмоса…» — процитировал Навального журналист Иван Голунов на своей странице в соцсети Facebook.
Комментируя слова Навального о Сафронове, Голунов заметил: «Никто не обязан запоминать чьим именем подписана заметка в газете». При этом журналист обратил внимание, что Навальный прекрасно знаком с работой Ивана Сафронова как журналиста.
«Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым. (…) И все эти тексты вышли в газете «Коммерсант» и «Ведомости», которые, по вашим словам, задавлены цензурой», — указал Голунов.
«Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят более смышленые блогеры. Но откуда же все-таки берутся новости и расследования? От тех самых дебильных журналистов, которых надо постоянно пинать и стыдить, за то, что они что-то не написали. Вы ведете себя как вице-губернатор по внутренней политике какой-нибудь Курганской области, который воспринимает журналистов как обслугу. Я прекрасно помню вашу реакцию, когда я с Родионом Чепелем, изучали наследие команды советников губернатора Кировской области Никиты Белых. Мы, конечно же, обслуга. Обслуга наших читателей, а не конкретных интересантов», — отметил Голунов.
«Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова. И заодно на моих текстах. Так будет честнее, и совсем нелицемерно», — предложил Голунов, обращаясь к Навальному.
Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение В РПЦ объяснили, почему Иисуса в России не станут изображать чернокожим В РПЦ объяснили, почему Иисуса в России не станут изображать чернокожим
Комментарии
Общество , Происшествия , Иван Голунов , Алексей Навальный , Иван Сафронов , Родион Чепель , Никита Белых , Министерство обороны , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , НАТО , Ведомости , Деловая газета "Взгляд" , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение