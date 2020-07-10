Названо условие возобновления полетов за границу 

С 15 июля в России начнется постепенное снятие ограничений на международное авиасообщение, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Об том сообщает РИА Новости.
Голикова подчеркнула, что в первую очередь полеты разрешат в те страны, где количество заразившихся коронавирусом не превышает 40 человек на 100 тысяч населения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что с 15 июля в России планируется возобновить авиасообщение со странами СНГ.
Впоследствии, по мнению экспертов, российские власти собираются разрешить полеты по самым популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, Израиль и другим.
При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в недавнем интервью отмечала, что на возобновление международного авиасообщения с 15 июля уже не надеется. По ее словам, самый оптимистичный прогноз открытия российских границ — конец сентября-начало октября, пессимистичный — декабрь.