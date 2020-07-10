Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо условие возобновления полетов за границу 

Павел Тиунов 30 минут назад
Названо условие возобновления полетов за границу
Фото: РИА Новости
С 15 июля в России начнется постепенное снятие ограничений на международное авиасообщение, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Об том сообщает РИА Новости.
Голикова подчеркнула, что в первую очередь полеты разрешат в те страны, где количество заразившихся коронавирусом не превышает 40 человек на 100 тысяч населения.
Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что с 15 июля в России планируется возобновить авиасообщение со странами СНГ.
Впоследствии, по мнению экспертов, российские власти собираются разрешить полеты по самым популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, Израиль и другим.
При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в недавнем интервью отмечала, что на возобновление международного авиасообщения с 15 июля уже не надеется. По ее словам, самый оптимистичный прогноз открытия российских границ — конец сентября-начало октября, пессимистичный — декабрь.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Комментарии 3
Общество , Татьяна Голикова , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учёные Сколтеха уточнили формулу воды
Учёные Сколтеха уточнили формулу воды
Российским школьникам вернули линейки 1 сентября
Российским школьникам вернули линейки 1 сентября
Чудо-перчатка переводит жесты глухонемых в звуки речи
Чудо-перчатка переводит жесты глухонемых в звуки речи
Лобачева высказалась о романе Авербуха с «папиной дочкой»
Лобачева высказалась о романе Авербуха с «папиной дочкой»
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение