Названо условие возобновления полетов за границу 

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Голикова подчеркнула, что в первую очередь полеты разрешат в те страны, где количество заразившихся коронавирусом не превышает 40 человек на 100 тысяч населения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что с 15 июля в России планируется возобновить авиасообщение со странами СНГ.

Впоследствии, по мнению экспертов, российские власти собираются разрешить полеты по самым популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, Израиль и другим.