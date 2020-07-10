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Смертность в России выросла по сравнению с прошлым годом 

Павел Тиунов 1 час назад
Смертность в РФ выросла по сравнению с прошлым годом
Фото: РИА Новости
В мае 2020 года в России было зарегистрировано на 11,9% смертей больше, чем в мае прошлого года, заявил глава Росстата Павел Малков. По его словам, не последнюю роль в неутешительной статистике сыграло распространение коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Малков отметил, что в мае текущего года скончались 173 тысячи россиян, что почти на 12% больше за аналогичный период предыдущего года. Он подчеркнул, что уровень смертности вырос в 55 субъектах РФ.
«Наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом», — цитирует агентство слова главы Росстата.
По его словам, в мае коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5644 человек. Ещё в 1800 случаях вирус рассматривается как фактор, спровоцировавший кончину россиян, однако это еще не доказано.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники китайского посольства в Нур-Султане предупредили своих соотечественников, проживающих на территории Казахстана, что в стране кроме коронавируса бушует неизвестная инфекция, которая вызывает воспаление легких. Отмечается, что новый вирус гораздо опаснее COVID-19.
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Общество , Павел Малков , Росстат , ИТАР-ТАСС
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