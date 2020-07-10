Тинькову пересадили костный мозг

Олег Тиньков , основатель и акционер " Тинькофф банка ", перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Instagram.

— Получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди, — написал 52-летний бизнесмен.

Он отметил, что вопреки многочисленным стереотипам трансплантация костного мозга не подразумевает распиливание черепа или разрезание позвоночника. "Это всего лишь переливание крови", — подчеркнул Тиньков. И призвал подписчиков стать донором костного мозга, просто сдав кровь из вены.

— В России 130 тысяч, а в Германии 7 миллионов доноров, нам должно быть стыдно! — написал предприниматель.