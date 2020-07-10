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Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 

Российская Газета и ещё 17 1 час назад
Тинькову пересадили костный мозг
Фото: РИА Новости
Олег Тиньков, основатель и акционер "Тинькофф банка", перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Instagram.
— Получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди, — написал 52-летний бизнесмен.
Он отметил, что вопреки многочисленным стереотипам трансплантация костного мозга не подразумевает распиливание черепа или разрезание позвоночника. "Это всего лишь переливание крови", — подчеркнул Тиньков. И призвал подписчиков стать донором костного мозга, просто сдав кровь из вены.
— В России 130 тысяч, а в Германии 7 миллионов доноров, нам должно быть стыдно! — написал предприниматель.
Напомним, что в начале апреля предприниматель ушел с поста главы банка. В настоящее время организацией управляет его многолетний партнер — Оливер Хьюз, который занимает должность председателя правления. Ранее сообщалось о том, что Олег Тиньков переболел коронавирусом и продолжает лечиться от лейкемии.
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Комментарии
Общество , Олег Тиньков , Оливер Хьюз , Тинькофф банк
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