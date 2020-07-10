Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию 

Российских туристов, выезжающих во время пандемии в страны с напряженной эпидемиологической обстановкой, следует жёстко наказывать, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. По его словам, соответствующую инициативу уже поддержал профильный комитет нижней палаты парламента, сообщает информационное агентство «Москва».
Предложение о наказании россиян за заграничные поездки во время пандемии было рассмотрено и одобрено членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Свищев в общении с журналистами подчеркнул, что меры, ограничивающие посещение стран «с неблагоприятной ситуацией» необходимы.
«Насколько это будет дорого для нарушителя — это решать компетентным органам, которые должны произвести все расчеты», — отметил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что приветствует любые меры, способные сдержать распространение коронавирусной инфекции. При этом Свищев подчеркнул, что по сравнению, например, с США штрафы в России не так высоки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала примерные сроки открытия российских границ для поездок за границу. По ее словам, в лучшем случае международное авиасообщение будет возобновлено в конце сентября — начале октября, в худшем — в декабре.