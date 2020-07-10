Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию 

Предложение о наказании россиян за заграничные поездки во время пандемии было рассмотрено и одобрено членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Свищев в общении с журналистами подчеркнул, что меры, ограничивающие посещение стран «с неблагоприятной ситуацией» необходимы.

«Насколько это будет дорого для нарушителя — это решать компетентным органам, которые должны произвести все расчеты», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что приветствует любые меры, способные сдержать распространение коронавирусной инфекции. При этом Свищев подчеркнул, что по сравнению, например, с США штрафы в России не так высоки.