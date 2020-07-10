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В России появятся волонтеры гостеприимства 

РИА Новости 1 час назад
В России появятся волонтеры гостеприимства
Фото: МГЕР
Активисты "Молодой гвардии Единой России" станут волонтерами гостеприимства, у которых можно будет бесплатно остановиться и познакомиться с достопримечательностями региона, сообщили в пресс-службе движения.
"В регионах России появятся волонтеры гостеприимства, к ним можно будет приехать в гости и абсолютно бесплатно пожить, знакомиться с достопримечательностями города. Это стало возможным благодаря нашим активистам в административных центрах, а также в маленьких городах и селах, они с большим удовольствием готовы принимать у себя гостей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя координационного совета МГЕР Юлию Перегудову.
Она также сообщила, что сегодня "Молодая Гвардия" по всей стране запустила проект "Приезжайте в гости".
"Молодая Гвардия Единой России" в рамках проекта "Приезжайте в гости" запускает серию туристических акций, направленных на популяризацию внутреннего туризма, активисты в своих регионах раздадут всем приезжающим туристические карточки "10 мест, которые стоит посетить в нашем регионе!" — говорится в сообщении.
Отмечается, что на выходе с вокзалов или из аэропортов активисты будут организовывать для приезжающих различные мероприятия, например, в Туле молодогвардейцы предложат попробовать тульский пряник, а в Ингушетии будут встречать гостей национальными танцами.
Сообщается, что в ближайшее время заработает сайт проекта "Приезжайте в гости", на нем будут опубликованы все туристические маршруты и карточки, которые можно будет распечатать и дарить как открытки.
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